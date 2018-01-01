أبراج يوم الأثنين 2018/3/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٢/ ٣: شخص مقنع يوظف سحره، يشق طريقه، دائما محظوظ، نادرا ما يعيش حالة عوز مادي، يتميز بالذوق المنزلي، علاقته بالاسرة جيدة مزاياه قيادية لا يعرف الحلول الوسط، دائما يشعر بجمال الحياة، متفنن يتعلق بالعائلة مشاريعه نهايتها سعيدة، عقله راجح يكره الغش، الفترة القادمة تحدي عبء وعمل ثقيل، فرصة للسفر عروض، الاشهر المقبلة شراكة او تسوية، استرداد دين فرصة ثمينة عقد مهني او عاطفي استعادة موقع، سنة فيها مفاجآت كثيرة، اشراقة يوم جديد

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهار متعب، حاول ان تتنفس وتقدم افضل ما عندك ولا تستخف بالعمل فنهارك يحمل اعمال متنوعة، حاول ألا تجازف بمركزك الاجتماعي حتى لا تسبب الفشل لنفسك، بانتقال القمر لبرج الدلو مساء تنتقل لمرحلة إيجابية وتسمع مباحثات مع الاصدقاء، فترة جريئة للتحرك بكل الاتجاهات في المساء،

الثور: انت اليوم مختلف عن الفترة الماضية، عندك استعداد فوري للحماس، نهار مناسب للمفاوضات، فترة متعبة تترك صورة ايجابية عنك، تعامل مع غرباء وتعديل على اسلوب عملك حتى تصل لتسوية، مسائل عالقة في اليومين القادمين بسبب بعض المسؤولين او السلطة المفروضة عليك

الجوزاء: تلعب دور الحكم في النزاعات وبإمكانك ان تعالج امور مالية بمنطق وموضوعية وتصل لانسجام، دفع واستحقاقات ومساء الظروف مناسبة لتحصل على فرصتك وتكون الاتصالات ناجحة مع الخارج وتكون فترتك إيجابية، مساء فترة مالية وغدا تبيع وتشتري وتحكي لمسافات بعيدة او تستقبل زوار تحضر لرحلة او تلتقي بشخصية اجنبية.

السرطان: يومي عرقلة بسبب القمر بالجدي، لا تزال متعبا، لا تجادل لمجرد الجدال، لا تنفعل وخاصة مع الشركاء، بانتقال القمر للدلو أمورك جيدة وفترة إيجابية، لا تستعجل بإعطاء أي موافقة قبل سماع النصائح، مساء فواتير واستحقاقات مصالحة.

الأسد : نظم وقتك ونظم الواجبات، يتراكم العمل عليك تجنب التأجيل او التأخير وتجنب طلب المساعدة من محيطك حتى لا تعرض نفسك للارهاق، مساء اعتبر الفترة متوترة لا تنفعل على صعيد المشاكل الخاصة او الشراكة، حاول إيجاد قاسم مشترك.

العذراء: الفترة جيدة لتناقش موضوع ما، تنطلق وتقدم مساعدات لاشخاص من محيطك، ظروف مشجعة، لقاءات ناجحة على انواعها، هدف تحققه على صعيد اولاد تقضي وقتا رائعا مع الاحبة وخاصة ان الاصدقاء لهم دور ايجابي بالطمأنينة، تعمل ضمن فريق، عمل يتراكم انتبه لصحتك مساء.

الميزان: لا تنجرف وراء حماستك لا بد ان تهتم بوضعك الشخصي وإعطاء الأولوية للعائلة حتى تفتح ابواب الحوار والتواصل مع عائلتك ومساء تُفتح أبواب الحظ لك لتنجح مساعيك تفرح بجمال الطبيعة وتتذوقها تسوي مسالة طارئة وتلتقي بالاحبة ويكون التفاهم سيد الموقف، تجد حل مشترك مساء.

العقرب: تتحرك وتتوسع دائرة التعارف والتقارب والتلاقي والمرونة، حواراتك مع الجيران والاخوة، كافة المسؤوليات نهارا فيها موافقات لكن مساء تظهر اعطال منزلية تستقبل زوار من العائلة، خفف من اثارة المتاعب والملاحظات الجارحة.

القوس: نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، جهز نفسك من المغيب للحركة.

الجدي: نهارك مثمر ونشيط ومليء بالحماسة خاصة ان القمر عندك حتى المساء تجد نفسك تطرح أفكار جريئة وتستفيد من وجود القمر عندك، ينتقل القمر من عندك ليأتي لك بأمور مالية تفتح عيونك جيدا لتوقع على عقد، وضوح مال وقو وفرص تتعلق بالمكاسب والهدايا.

الدلو: تحدد مسارك وتضع هدف امام عينيك، نهارك فيه تاخير والتباس وملل وبوصول القمر لبرجك تطوي صفحة وتتحسن تدريجيا وتفرح لاخبار جيدة، تنفض غبار التعب والوهن، انتظر حتى يصل القمر لبرجك.

الحوت: يحمل لك نهارك ترفيه عن النفس ومشاركة بنشاط اجتماعي، نهار فيه حظوظ ونجاحات على كل المستويات، تحرك بذكاء ومساء تراوح اعمالك مكانها ويكون الجو فيه بعض الفوضى، بسبب انتقال القمر للدلو.