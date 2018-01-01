أنطونيو كونتي يطلب من خط هجومه الإستعداد للمعاناة أمام برشلونة

جهينة نيوز:

طلب مدرب فريق ​تشيلسي​ ​أنطونيو كونتي​ من مهاجميه أن يستعدوا كي يعانوا حين سيذهب تشيلسي الى ​برشلونة​ الأسبوع المقبل ليواجهه في ​دوري الأبطال الأوروبي​. وعلى تشيلسي أن يسجل كي يتمكن من الوصول الى ربع النهائي على حساب زملاء ​ليونيل ميسي​ بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1. وقال كونتي الى Chelsea TV: "من المهم أن نفهم أنه علينا أن نكون جاهزين للمعاناة. في حال أشركت هازارد في المركز 9 أو في حال لعبت من خلال جيرو وموراتا في المركز 9 وهازارد في المركز 10. علينا أن نستنسخ الأداء الذي قدمناه في ​ستامفورد بريدج​ وعلينا أن نستغل كل فرصة تسنح لنا كي نسجّل هدف".