أنطونيو كونتي يطلب من خط هجومه الإستعداد للمعاناة أمام برشلونة

جهينة نيوز:
طلب مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي من مهاجميه أن يستعدوا كي يعانوا حين سيذهب تشيلسي الى برشلونة الأسبوع المقبل ليواجهه في دوري الأبطال الأوروبي. وعلى تشيلسي أن يسجل كي يتمكن من الوصول الى ربع النهائي على حساب زملاء ليونيل ميسي بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1. وقال كونتي الى Chelsea TV: "من المهم أن نفهم أنه علينا أن نكون جاهزين للمعاناة. في حال أشركت هازارد في المركز 9 أو في حال لعبت من خلال جيرو وموراتا في المركز 9 وهازارد في المركز 10. علينا أن نستنسخ الأداء الذي قدمناه في ستامفورد بريدج وعلينا أن نستغل كل فرصة تسنح لنا كي نسجّل هدف".