العثور على أكبر بيضة دجاج في العالم وبداخلها بيضة أخرى كاملة

الإثنين, 12 آذار 2018 الساعة 00:48 | منوعات, منوعات

العثور على أكبر بيضة دجاج في العالم وبداخلها بيضة أخرى كاملة

جهينة نيوز:

عثر مزارع أسترالي على بيضة دجاج ضخمة، يزيد حجمها 3 أضعاف عن الحجم العادي للبيض.

ووفقا لما نشرته النسخة الألمانية من موقع "هاف بوست"، بلغ وزن البيضة 176 جراما.

وعندما فتح المزراع البيضة، كانت المفاجأة إذ وجد بداخلها بيضة ثانية كاملة.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، توجه المزراع إلى مركز بحثي متخصص لمعرفة السبب، إلا أن البروفيسور راف فريري، الأستاذ بكلية العلوم البيطرية في جامعة تشارلز ستورت، أكد أنه ليست لديه أي فكرة عن كيفية حدوث هذا الأمر.

ويعتقد فريري أنه من الممكن حدوث مثل هذا الأمر، بسبب تعرض الدجاجة للإجهاد الشديد


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