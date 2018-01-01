وست هام يحقق في شغب الجماهير باستاد لندن

جهينة نيوز:

قال النادي الإنجليزي وست هام يونايتد في أمس (السبت) إنه فتح تحقيقا في شغب الجماهير الذي أفسد المباراة التي خسرها 3 - صفر على أرضه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة الكثير من الوقائع بينها نزول الجماهير لأرض الملعب أثناء المباراة، مما أدى لأن يصدر وست هام بيانا قال فيه إنه دعا لاجتماع عاجل مع كل الأطراف المسؤولة عن استاد لندن.

وقال وست هام في بيانه: «فتح وست هام يونايتد تحقيقا شاملا في الأحداث التي أفسدت الشوط الثاني من مباراة اليوم والنادي ملتزم باتخاذ الإجراء الحاسم والمناسب».

وصب كثير من المشجعين في الاستاد غضبهم على مالكي النادي ديفيد جولد وديفيد سوليفان. واضطر الاثنان لمغادرة الاستاد مبكرا حرصا على سلامتهما.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيطلب توضيحا من وست هام كما سينتظر تقرير حكام المباراة. وأدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا الأحداث وقالت إنها ستطلب أجوبة من النادي اللندني الذي يتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: «من المهم سلامة كل من يلعب أو يحضر مباراة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

((لا يوجد مكان لما حدث اليوم باستاد لندن. بينما يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التحقيق الرسمي في الأحداث، سنسأل من جانبنا وست هام عما حدث اليوم، لضمان عدم تكرار ذلك مطلقا)).

والهزيمة كانت الرابعة في خمس مباريات لفريق المدرب ديفيد مويز واعترف القائد مارك نوبل، الذي عرقل أحد المشجعين الذين اجتاحوا الملعب بعد الهدف الأول الذي سجله آشلي بارنز، بأن الأجواء في الاستاد كانت ((مروعة))

وازداد غضب الجماهير منذ ترك وست هام استاد أبتون بارك ليلعب في الاستاد الأولمبي القديم في 2016، وهو ملعب وجدت جماهير وست هام صعوبة في تقبله.

وقال نوبل: «كان الأمر بهذا الشكل في الموسمين الأخيرين، منذ انتقلنا إلى هذا الاستاد. في كل مرة نخسر نتلقى نحن والإدارة توبيخا عنيفا. بدا اليوم أن الكيل فاض بالجماهير. أرادوا إظهار مشاعرهم. الأجواء كانت مروعة».

وأكد نوبل أن على الجماهير تشجيع الفريق لأن رد فعلهم له أثر مدمر.

ومضى قائلا: «في كرة القدم الفوز بالمباريات هو كل ما يهم، لكن فريقا مثل وست هام وأي فريق باستثناء مانشستر سيتي سيخسر.

وتابع: «الأمر صعب علينا، الجماهير غير سعيدة بالإدارة بكل تأكيد. كثير من اللاعبين لم يلعبوا في هذه الأجواء من قبل».