الصين تقر تعديلا تاريخيا على "ولايات الرئيس"

جهينة نيوز:

صوت البرلمان الصيني، الأحد، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية ممهدا الطريق أمام بقاء شي جين بينغ رئيسا مدى الحياة.

وأقر البرلمان، الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف نائب، الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتا، ومعارضة نائبين وامتناع ثلاثة.

ويقلب التعديل الدستوري النظام، الذي سنه الزعيم الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1982، لمنع العودة إلى التجاوزات الدموية "لدكتاتورية مدى الحياة"، التي شهدتها الثورة الثقافية الفوضوية لماو تسي تونغ بين 1966-1976.

وفي إشارة على حساسية القضية، تفرض الحكومة رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي لحجب كافة المواد المناهضة للقانون، والتي تتراوح من عبارة "أنا لا أتفق" إلى "تسي تونغ".