بالفيديو:..قناة إسرائيلية تستنجد بزعماء العرب فهل من مجير..؟

الأحد, 11 آذار 2018 الساعة 23:01 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

سبع سنوات وقناتي الجزيرة و العربية يحذرون سورية نيابة عن العدو, و مئات المرات قالوا " إسرائيل لن تسمح بهذا " و هذه "خطوط إسرائيل الحمراء" و يرون في كيان العدو القوة التي لا تهزم و إذا بكيان العدو يستنجد بالحكام العرب و المسلمين لإنقاذ جبهة النصرة في الغوطة الشرقية.

فكم مرة قصفت النصرة دمشق بالتزامن مع الإعتداءات الصهيونية, و عليه فإن الصهيوني أكثر المهزومين من تحرير شرق دمشق و تأمين العاصمة من الهاون العشوائي, و من شدة هزيمتهم وصل بهم الامر الى إستنهاض همم المهزومين في اليمن و في سورية و في العراق من حكام العرب الذين ليسوا الا أدوات لهذا الاحتلال الذي يستنجد بهم, و فيما يلي فيديو من القناة العبرية الثانية تخاطب الحكام العرب فماذا سيفعلون ما عجز عنه أسيادهم.


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