مصر ستبدأ بتصنيع واحدة من أحدث دبابات العالم

الأحد, 11 آذار 2018 الساعة 21:53 | سياسة, عالمي

مصر ستبدأ بتصنيع واحدة من أحدث دبابات العالم

جهينة نيوز

كشف موقع " Mena Defense" الجزائري أن روسيا قررت منح مصر ترخيصا لتجميع الدبابة الروسية "T90S/SK على أراضيها، وذلك مطلع السنة القادمة.

وذكر الموقع المتخصص في الأخبار العسكرية، أنه من المقرر أن يبدأ تجميع الدبابة الروسية المتطورة T90S/SK في الربع الأخير من العام المقبل وذلك بعد أن يتم نقل التكنولوجيا اللازمة من مصنع " UralVagonZavod" الروسي.

كما أوضح الموقع أن على مصر تجميع 400 دبابة، دون أن يتطرق المصدر إلى التفاصيل المتعلقة بالجانب المادي والتكاليف.

يُذكر أن دبابة "T-90" مزودة بأسلحة قوية ونظام حديث للتحكم في النيران، وتتميز بالدروع الآمنة والقابلية العالية للمناورة، كما أن باستطاعتها القتال في جميع ظروف الحرب ليلا ونهارا, و تعتبر من أحدث دبابات العالم.

وقد أعلنت شركة الأورال الروسية السنة الماضية عن توريد 73 دبابة T90 إلى العراق.


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