شرطة بنغلاديش تعتقل عمال المساعدات في مخيمات لاجئى الروهينجا

جهينة نيوز

اعتقلت سلطات انفاذ القانون 39 من عمال المساعدات في مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار في بنغلادش، على بعد 292 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دكا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إنهم يعملون في المخيمات بدون اي وثائق .

وذكر تقرير نشرته صحيفة ((ذا ديلي ستار)) اليوم (الأحد)، نقلا عن افزورول هاقي توتول، مسؤول في شرطة منطقة كوكس بزار "انهم دخلوا بنجلاديش بتأشيرة سياحية وليس لديهم تصريح للعمل هنا."

وذكر المسؤول أنهم يعملون تحت ادارة وكالات مساعدات دولية مختلفة فيما لم يتم تحديد جنسياتهم.

وعندما دخلت الشرطة مخيمات الروهينجا صباح اليوم اعتقلت هؤلاء الأشخاص حيث انهم لم يقدموا اي وثائق تتعلق بعملهم في هذه المخيمات، وفقا للمسؤول.