كمين يستهدف شركة أمريكية

جهينة نيوز

أوردت تقارير إعلامية عن إستهداف رتل كبير للشحن حيث يوجد موظفين لشركة أمريكية تعمل في مجال أمن الشحن في إثيوبيا و قتل ما لا يقل عن 13 جندي اثيوبي في العملية, و نشرت مجموعه حركة الشباب الارهابية الناشطة في الصومال فيديو يوضح متابعه القافلة و رصدها قبل أن يتم تفجير عربة مفخخة و فتح النيران بإتجاه الجنود المرافقين للقافلة.

و يظهر في الفيديو تفجير عربة بي تي ار صينية الصنع تلاه هجوم بالأسلحة الخفيفة و القنابل و الرشاشات الثقيلة المقبتة على سيارات و تم حرق معظم الشاحنات و نهب الحمولة و كمية كبيرة من الاسلحة و قتل 13 جندي اثيوبي في أحد مناطق الصومال .

و يذكر أن ناشطون يقولون ان الشركة الامريكية متواطئة في تسليم الاسلحة للارهابيين عبر تقديم معلومات عن القافلة.