أردوغان: "يجب تكييف أحكام القرآن مع الواقع"

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أحكام القرآن الكريم لا تتغير أبدا، إلا أن تطبيقها الفعلي يجب أن يجري بالتوافق مع الوقت والظروف.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمقر حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة: "إن الأحكام أو النصوص التي أخبرنا بها الله بوضوح في القرآن الكريم، لم ولن تتغير أبدا".

وأكد أردوغان: "ديننا الإسلام وكتابنا القرآن الكريم، وأحكامه سارية حتى يوم القيامة، بأمر ربنا عز وجل".

وأضاف الرئيس التركي "في الوقت نفسه إلى أن إنكار التغيير يعتبر بمثابة خداع النفس"

وفي غضون ذلك انتقد محاولات التشكيك في السنة النبوية عبر إدلاء البعض بعبارات لا تمت لحقائق الحياة بصلة تتسبب بتشويش عقول الناس، بينما الأوامر الربانية الواردة في القرآن الكريم "واضحة وصريحة".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال أردوغان، أمس الخميس، إنه من الضروري تحديث أحكام الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون في العصر الحالي.