خلال اسبوع ضبط اكثر من 11 طن مخدرات في ايران

جهينة نيوز

أعلن مساعد رئيس هيئة مكافحة المخدرات في الشؤون الدولية والتصدي لعرض المخدرات في إيران، ضبط 11 طنا و331 كيلوغراما من مختلف انواع المخدرات ومواد الهلوسة في ايران خلال الاسبوع الماضي.

وأفادت وكالة فارس عن اسد الله هادي نجاد، اليوم الأحد: ان مجموع ما تم ضبطه من المخدرات خلال الاسبوع الماضي بلغ 11331 كيلوغراما، اي بانخفاض نسبته 20.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع الذي سبقه والذي تم خلاله ضبط 14199 كيلوغراما من المخدرات.

وأوضح ان ضبط هذا الحجم من المخدرات تم خلال 1598 عملية، بمتوسط 7.5 كيلوغرام لكل عملية.

وأردف انه تم خلال هذه الفترة ضبط 138 مركبة و22 دراجة نارية و5 قطع سلاح و31 جهاز هاتف جوال من عصابات تهريب المخدرات.