14 طالبا يتحدون قانون الجاذبية

جهينة نيوز

استطاع طلبة جامعة سويسرية تحدي قانون الجاذبية الأرضية بالوقوف بشكل عرضي في منطقة شديدة الانحدار في جبال الألب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن 14 طالبا من جامعة العلوم التطبيقية والآداب التقطوا الصورة بعد رحلة تسلق صعبة لجبل شديد الانحدار ارتفاعه 2400 متر.

وبدا الطلبة في الصورة ثابتين في الزاوية الـ90، دون أن يسقطوا بفعل الجاذبية الأرضية التي تسحب الأشياء إليها.

واستعان الطلبة في تثبيت أنفسهم من أجل الصورة بالحبال، لكن الأمر يظل شديد الغرابة نظرا لطبيعة الموقع شديد الانحدار.

واختير الطلبة بعد تدريبات شاقة في الجامعة على التسلق والوقوف العرضي في المرتفعات