الوليد بن طلال ممنوع من مغادرة السعودية!

جهينة نيوز

لم يحصل الأمير الوليد بن طلال على الترخيص لمغادرة السعودية وزيارة الغرب، وهو ما يؤكد استمرار الحصار على الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم ولي العهد الامير محمد بن سلمان بداية نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عنهم لاحقا.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اعتقل ما يقارب 400 من الأمراء ورجال الأعمال بداية نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعلى رأسهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال.

وبعد مسلسل تشويقي رافق اعتقال هؤلاء في فندق ريتز كارلتون أفرج عنهم بعد ضغط دولي. وكان من شروط لندن وباريس أن استقبال ولي العهد مرهون بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما حدث منذ أكثر من شهر.

واكتفى ولي العهد بالإفراج عن الأمراء ورجال الأعمال ولكن بدون أن يستفيدوا من حريتهم الكاملة، وأغلبهم لا يستطيع التحكم في ثرواته، ولا يمكنه التنقل بكل حرية في السعودية، ولا يمكنه لقاء أمراء آخرين.

ولم يحصل الأمير الوليد بن طلال على رخصة مغادرة المملكة السعودية نحو الغرب، وكان ينوي قضاء بعض الوقت في الجنوب الفرنسي، وفق مصادر عليمة بكواليس العائلة الملكية السعودية. كما كان الوليد بن طلال يرغب في الإشراف على بعض أعماله في الخارج والاجتماع بمساعديه ومستشاريه.

ويبدو أن قرار ولي العهد برفض الترخيص لابن عمه زيارة الغرب جعل الأمير الوليد بن طلال يعيش أجواء الكآبة، ولم يعد يطل على متابعيه من تويتر عكس عادته في الماضي عندما لم يكن يفوت أي فرصة للتعليق على الأحداث.

المصدر: رأي اليوم