الفوز مطلب الجيش والوحدة في رابع جولات كأس الاتحاد الآسيوي

جهينة نيوز – غسان شمة:

الفوز وحده شعار لا بد من تحويله إلى واقع محقق، في الجولة الرابعة والصعبة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، إذا أراد ممثلا الكرة السورية ، الجيش والوحدة ، أن يستمرا بسلاسة للانتقال إلى الدور التالي من البطولة ... وهذا الكلام يبدو الزعيم مطالباً بتحقيقه بنسبة أكبر من البرتقالي بسبب رصيد النقاط واحتمالات النتائج في المباريات القادمة.. فماذا عن التفاصيل:

الزعيم للفوز فقط

فريق الجيش يحتل المركز الثاني في مجموعته الثانية بثلاث نقاط من ثلاث مباريات، وفي رصيده التهديفي قبلة واحدة في شباك العهد اللبناني الذي تعادل معه بهدف لهدف في المرحلة الأخيرة ، وسيعود الفريقان للمواجهة في الجولة الرابعة غداً الاثنين في الدوحة تحت شعار الفوز أولاً ولكليهما، ذلك أن العهد المتصدر بخمس نقاط سيرتاح في الجولتين الأخيرتين إذا حقق مراده، فيما لا بديل فعلياً عن الفوز بالنسبة لفريق الجيش ليضمن استمراره في المنافسة على الصدارة أو الفوز بلقب أفضل صاحب مركز ثاني بين المجموعات الثلاث التي تمثل غرب آسيا، حيث ينص النظام على تأهل أصحاب المراكز الأولى والأفضل بين الذين حلوا ثانياً في الترتيب.

إذاً الجيش مطالب بتقديم أفضل ما لديه للخروج بالنتيجة التي يصبو إليها وإلا يمكن القول أنه بات أقرب للخروج مبكراً من المنافسات خاصة في حال خسارته، على الرغم من أن المتنافسين ليسوا أفضل مستوى من الزعيم الساعي لتغيير الصورة المتواضعة فنياً التي ظهر بها في المباريات السابقة.. وهذا ما يدركه الجهاز الفني جيداً ومن هنا نجد تأكيد مساعد المدرب أحمد عزام على أن جل همه يتركز على الفوز للبقاء بقوة بين المتنافسين..

نذكر أيضاً أن الجيش تعادل سلباً مع المنامة والزوراء... ويتصدر العهد اللبناني بخمس نقاط، فالجيش السوري بثلاث، الزوراء العراقي بنقطتين، والمنامة البحريني بنقطة.

الوحدة أكثر راحة

لكن نسارع للقول إن ذلك لا يعني التقليل من أهمية المباراة أو صعوبتها بالنسبة لفريق الوحدة الذي سيواجه الأنصار اللبناني الذي فاز عليه البرتقالي في الجولة السابقة بهدفين لهدف، فيما تعادل في الأولى مع الفيصلي الأردني بهدفين لكل منهما، ومع ظفار العماني من دون أهداف ليرفع رصيده إلى خمس نقاط بعد الفيصلي المتصدر بسبع نقاط، ويأتي ثالثاً الأنصار بثلاث نقاط، وأخيراً ظفار بنقطة.

يشير الترتيب إلى منافسة أكثر إثارة وقوة في المجموعة الثالثة التي يخوض الوحدة منافساته ضمنها، ومن الطبيعي أن يطمح لتجديد الفوز على الأنصار، في مواجهتهما الثانية بعد غد الثلاثاء، بعد أن عرف الفريقان بعضهما ووضع الجهاز الفني للبرتقالي مخططاً واضحاً لهذه المواجهة مستنداً إلى الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريق والأداء الفني الذي ارتقى بشكل أفضل كما يشير المدرب أحمد الشعار، كما أن الفوز يزيد من فرص الوحدة للمنافسة على الصدارة وبالحد الأدنى ضمان موقعه في الدور التالي عبر بوابة الأفضل بين أصحاب المركز الثاني، وهو يمتلك من الأوراق واللاعبين ما يؤهله لذلك خاصة إذا كان باسل مصطفى في الفورمة..

وبالتوفيق لممثلي كرتنا في هذه الجولة.