اتفاق تجاري يضم دول آسيا والمحيط الهادي بدون أمريكا

جهينة نيوز:

وقعت 11 دولة من بينها اليابان وكندا اتفاقا للتجارة في آسيا والمحيط الهادي بدون الولايات المتحدة، في إجراء يعد إشارة قوية في مواجهة الحماية والحروب التجارية،

وسيقلص الاتفاق الرسوم الجمركية على الدول تمثل مجتمعة ما يزيد عن 13% من الاقتصاد العالمي وهو أحد أكبر الاتفاقات التجارية الضخمة في العالم وفقا لإحصاءات تجارية من شيلي وكندا.

وانهار الاتفاق الأساسي الذي كان يضم 12 عضوا، والمعروف باسم الشراكة عبر المحيط الهادي، أوائل العام الماضي حين انسحب ترامب من الاتفاق بعد ثلاثة أيام من توليه منصبه مبررا الانسحاب بحماية الوظائف الأمريكية.