الطيران التركي يدمر 18 هدفا "لحزب العمال الكردستاني" في العراق

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد أن الطائرات الحربية التركية دمرت ما لا يقل عن 18 هدفا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في مطلع الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن الجيش التركي قوله إن الضربات الجوية التي نفذت يوم امس السبت استهدفت مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان بشمال العراق.

وتدأب تركيا على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية قتل فيه نحو 40 ألف شخص.

وكانت تركيا دشنت في يناير كانون الثاني عملية عسكرية منفصلة في منطقة عفرين بشمال سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتعبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.