قذيفة على ممر مخيم الوافدين المحدد لخروج المدنيين من الغوطة ومواصلة احتجازهم لليوم الـ 13 على التوالي

جهينة نيوز

استهدفت التنظيمات الإرهابية بقذيفة هاون الممر الآمن في مخيم الوافدين المحدد لخروج المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وواصل ارهابيو "النصرة" والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في الغوطة الشرقية منع المدنيين لليوم الـ 13 على التوالي من الخروج عبر الممر الآمن الذي حدده الجيش والجهات المعنية في مخيم الوافدين على أطراف الغوطة.

وحسب سانا فإن سيارات الإسعاف والنقل العامة تقف منذ الساعة التاسعة صباحا في مخيم الوافدين بانتظار خروج المدنيين خلال فترة التهدئة التي تنتهي عند الساعة 2 ظهرا لنقلهم الى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق.

ولفتت إلى أن المجموعات الإرهابية منعت اليوم أيضا المدنيين من الخروج من الغوطة حيث لم يصل أي مدني حتى الآن إلى طرف الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين.