قائد قوات الحرس الثوري : قوتنا تعود للروح المعنوية الى جانب المعدات

جهينة نيوز

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان قوة وصلابة الحرس في مختلف المجالات تعود للروح المعنوية الى جانب المعدات.

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال مراسم تقديم الممثل الجديد لولي الفقيه في الحرس الثوري وتوديع الممثل السابق، قال اللواء جعفري: لاشك ان احد عوامل سلامة واقتدار الحرس الثوري ووضعه الذي هو وضع جيد آخذ في الرقي، يعود لاداء مؤسستي الاستخبارات وممثلية الولي الفقيه.

واضاف ان قيادة الحرس الثوري ترى بان دور هاتين المؤسستين الى جانب القيادة يسهم في نمو وتطوير اداء الحرس.

واكد قائلا: ان قوة وصلابة الحرس الثوري في مختلف الساحات تعود للروح المعنوية الى جانب المعدات، ونامل في ظل الادارة الجديدة (لممثلية ولي الفقيه) مواصلة البرامج بقوة وكفاءة في ظل المزيد من التنسيق والدعم وتبادل الافكار.

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