إكتشاف جديد داخل ألماس مستخرج من الصين

جهينة نيوز

تم العثور على شكل من أشكال الجليد كان يعتقد لفترة قريبة أنه غير متوفر الا على الكواكب البعيدة عن الشمس و هو الجليد من الفئة السابعه و الذي كثافته أكثر بمرة و نصف من الجليد العادي, و يذكر ان الجليد في المرحلة من 1 الى 6 مع كل ضغط يتعرض له يتغير شكله و لكن في المرحلة السابعه يأخذ شكل نهائي و يصبح مستقر مهما ازداد الضغط.

و قد تم الكشف عن الجليد فئة 7 داخل الماس مستخرج من الصين و افريقيا, و قال عالم المعادن جورج روسمان في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لصحيفة لوس انجلس تايمز أن " الماء في الماس معروف و لكن العثور على هذا النوع من الجليد و هو بحالة سليمة تحت كل هذا الضغط يعتبر إكتشاف مهم"