مصادر مطلعة: فصل جديد من الكذب حول الفوسفور والنابالم من قبل أذرع الإرهاب الإعلامية وقبل يوم من انعقاد جلسة لمجلس الأمن

جهينة نيوز

اكدت مصادر مطلعة ان كذبة الكيماوي التي تتاجر بها التنظيمات الإرهابية ورعاتها الغربيون ضد الجيش السوري يضاف إليها اليوم فصل جديد من الكذب حول الفوسفور والنابالم من قبل أذرع الإرهاب الإعلامية وقبل يوم من انعقاد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي

وقالت المصادر: كلما ضاق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها في الغوطة تاتيها الأوامر من مشغليها لإعادة استخدام الاتهامات الباطلة ضد الجيش العربي السوري.

واضافت ان تأمين خروج عدد من المدنيين من الغوطة أمس من قبل الجيش العربي السوري والمظاهرات التي شهدتها بعض بلدات الغوطة ضد الإرهابيين الذين يتخذونهم دروعاً بشرية تثبت زيف ادعاءات التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها

وبينت المصادر ان العملية التي يقوم بها الجيش العربي السوري ضد إرهابيي "جبهة النصرة" والجماعات المرتبطة بها في الغوطة تهدف أساساً لتخليص المدنيين من الإرهاب وجرائمه وإنهاء احتجاز أهالي الغوطة كرهائن لدى التنظيمات الإرهابية.