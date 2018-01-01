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مشاهد من استهداف الجيش السوري بالصواريخ لمواقع الارهابيين في الغوطة الشرقية
السبت, 10 آذار 2018 الساعة 23:08 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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