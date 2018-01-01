خلال شهرين قد تصبح إيران عضو في الإتحاد الآوراسي

جهينة نيوز

اعلن وزير الاقتصاد الروسي "الكسندر نوفاك" انه من المحتمل ان تنضم ايران الى عضوية الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بزعامة روسيا في شهر مايو/ ايار القادم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن نوفاك قوله: انه من المحتمل ان تقبل عضوية ايران في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي في اجتماع شهر مايو المقبل.

واضاف: ان هذا الاجراء الذي يأتي في اطار الاتفاق المؤقت الحر بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي من شأنه ان يؤدي الى الاسراع في تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين والتعاون في مجال الاستثمار.

وكان السفير الايراني في موسكو "مهدي سنائي" قد اعلن في وقت سابق ان المفاوضات للتوقيع على اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين الطرفين التي تجري منذ العام 2015 على وشك الانتهاء.

يذكر ان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي تأسس في العام 2015 من قبل روسيا وكازاخستان وبلاروسيا، ثم انضمت اليه ارمينيا وقرغيزيا، وفي العام 2016 انضمت فيتنام رسميا الى هذا الاتحاد.

والهدف من تشكيل الاتحاد الاقتصادي الاوراسي هو انشاء ممر حر لنقل السلع والخدمات والاستثمارات والعمال بين الدول الاعضاء.

ولحد الآن اعربت 40 دولة من بينها الصين واندونيسيا وبعض دول اميركا اللاتينية عن رغبتها في الانضمام الى هذا الاتحاد، كما يجري الاتحاد الاقتصادي الاوراسي مفاوضاوت مع كوريا الجنوبية ومصر والهند.

وفي شهر ديسمبر الماضي اعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ان صربيا ستنضم ايضا الى عضوية هذا الاتحاد