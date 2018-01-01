بعد خالد مشعل الصهيوني يتسحاق هرتسوغ قلق على الغوطة و يريد حلا عسكريا امريكيا

جهينة نيوز

من جديد الصوت الإخواني الصهيوني يعلو نصرة لجبهة النصرة الإرهابية في الغوطة الشرقية حيث أدان خالد مشعل الزعيم السابق لحركة حماس من تركيا قيام سورية بتحرير أرضها و حماية مواطنيها من الهاون العشوائي حين زار تركيا ليبارك العدوان التركي على عفرين قبل ايام و طالب المجتمع الدولي (واشنطن باريس لندن) بحماية ما اسماه اطفال الغوطة في إشارة لارهابيي جبهة النصرة في خطاب موحد مع الكيان الصهيوني حيث شدد زعيم كتلة نيابية في الكنيست الإسرائيلي و هو الارهابي يتسحاق هرتسوغ في مقال له على أن توفير الحماية الأوسع للمدنيين السوريين من تصرفات حكومتهم يتطلب الزعامة الأمريكية وخاصة الخيار العسكري, دون أن يطلب من حكومة العدو هذا الخيار و هو ما يدفع للسؤال هل أصبح العدوان على سورية إختصاص الدول العظمى.؟ بعد الهزات التي تعرض لها سلاح الجو الصهيوني في سورية.

هذا وأكد هرتسوغ أن الولايات المتحدة تنظر بتحفظ كبير إلى سيناريو التدخل العسكري واسع النطاق، في ظل تجاربها السابقة في عمليات كهذه لكن "الدرس الذي استخلصناه من سوريا هو أنه لابد من الزعامة الأمريكية، وحين تتراجع أمريكا يملأ الفراغ اللاعبون الذين لا يشاطروننا قيمنا ومصالحنا المشتركة" و التي من الواضح انها تتفق مع مصالح خالد مشعل و " عواصم الاعتدال العربي."

وأضاف هرتسوغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر في أبريل المنصرم الزعامة الأمريكية في حماية السوريين حين شن هجوما صاروخيا على قاعدة "الشعيرات" التابعة للجيش السوري، وأضاف: "لكن بعد عام من ذلك، الأسد وحلفاؤه يستمرون في استهداف المدنيين بالكيميائي وغيره من أنواع الأسلحة، في مخالفة لجميع القواعد والقوانين الدولية" على حسب زعمه و لكنه تناسى فقدان 36 صاروخ توماهوك منذ إطلاقها لم تصل الى سورية.

هذا و كشف هرتسوغ ان كيان العدو عالج أكثر من 5000 ارهابي في مستشفيات كيان العدو الصهيوني.