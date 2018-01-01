ماكرون يحض ترامب على مفاوضات صارمة مع كوريا الشمالية

جهينة نيوز

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق بين نظيره الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على عقد لقاء شخصي قبل نهاية الربيع.

وأفاد قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية، في بيان له بأن ماكرون أجرى أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع ترامب، دعاه فيها إلى إجراء "حوار صارم" مع بيونغ يانغ. نرحب بإعلان واشنطن وينبغي على المجتمع الدولي الحفاظ على وحدته لخوض مفاوضات صارمة مع كوريا الشمالية بغية تمهيد الطريق لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.

إلى ذلك، بحث الزعيمان تطورات الأزمة السورية، حيث شدد ماكرون على ضرورة اتخاذ موقف واضح من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه العميق من فرض ترامب رسوما جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب، محذرا من أن هذه الخطوة تهدد باندلاع حرب تجارية لن يستفيد منها أحد.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن خطوات كهذه بحق الدول الحليفة التي تحترم معايير التجارة الدولية لن تسهم في مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، متوعدا بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل واضح ومناسب على جميع الخطوات غير العادلة أو المخالفة لقواعد التجارة الدولية.

وأكد ترامب لنظيره الفرنسي، حسب بيان البيت الأبيض، أن قراره بشأن الرسوم الجمركية نضج منذ زمان ويخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ثم بحثا حلولا بديلة لمشاكل واشنطن في هذا المجال.