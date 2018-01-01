الحكم بسجن "أكثر شخص مكروه في أمريكا"!

جهينة نيوز

قضت محكمة أمريكية على إمبراطور صناعة الأدوية السابق، مارتن شكريلي، الذي أدين بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين بالسجن سبع سنوات.

ووفقا لما نقلته وكالة "سي إن بي سي"، انفجر رجل الأعمال باكيا خلال جلسة المحاكمة، فور إصدار الحكم.

وأدين شكريلي بإرسال بيانات حسابات مغلوطة للمستثمرين بينما كان يتكبد خسائر كبيرة في صندوقي استثمار كان يديرهما، كما اشتهر بسمعة سيئة عام 2015 لرفعه أسعار أدوية حيوية للمرضى بدرجة جنونية.

واعتذر شكريلي خلال المحاكمة، قائلا: "ليست هناك مؤامرة لإسقاطي. أنا من أسقطت مارتن شكريلي بتصرفاتي المخزية والمشينة."

وشهد عام 2015، رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة فارما برو لصناعة الأدوية، سعر عقار داربريم المضاد للأمراض الطفيلية بنسبة 5000 بالمئة ليصل سعره إلى 750 دولار للقرص الواحد.

ويستخدم هذا الدواء في علاج مرضى الأيدز والحوامل وأمراض الشيخوخة، لتسير باقي الشركات على نهجه ليتم منح شكريلي لقب "أكثر شخص مكروه في أمريكا".