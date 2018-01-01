التفاوض لخروج دفعة ثانية من مسلحي الغوطة!

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه يجري مفاوضات مع قادة الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق لإخراج دفعة جديدة من المسلحين من هناك، مضيفا أن قذائف المسلحين قتلت مدنيا في دمشق خلال 24 ساعة مضت.

وقال الناطق باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، إن "مفاوضات مكثفة بين ممثلي المركز وقادة الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة ل "المعارضة السورية" مستمرة بهدف التوصل لاتفاق حول انسحاب مجموعة ثانية من المسلحين من منطقة خفض التصعيد بالغوطة الشرقية".

وتابع أن الموقف في الغوطة لا يزال متوترا، مشيرا إلى "استمرار قصف المناطق السكنية بدمشق والضواحي القريبة".

وأضاف أن "مسلحو الغوطة أطلقوا 12 قذيفة هاون عيار 120 مم خلال 24 ساعة، ما أدى لمقتل شخص وإصابة 9، فضلا عن وقوع أضرار كبيرة.