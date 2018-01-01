الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

جهينة نيوز

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، بعد واقعة الاعتداء على السفارة الإيرانية في لندن، أمس الجمعة.

وقدمت إيران مذكرة احتجاج للسفير البريطاني عقب الحادثة، حسب وكالة مهر للأنباء.

وكان عدد من أنصار فرقة الشيرازي اقتحموا مقر سفارة طهران في لندن، وأنزلوا العلم الإيراني، وهو ما اعتبره السفير الإيراني في لندن، حمدي بعيد نجاد، "انتهاك كبير للقانون الدولي".

وحمل مستشار قائد الثورة الإسلامية على أكبر ولايتي الحكومة البريطانية مسؤولية الاعتداء.

وأكد ولايتي أن الحكومة البريطانية كان بإمكانها منع الهجوم على سفارة إيران في لندن.

وأعلن أمس عن القبض على مهاجمي السفارة الإيرانية، حسبما أبلغ السفير البريطاني في طهران الحكومة الإيرانية.