الجيش يقسم الغوطة ل 3 اقسام ويعزل دوما وحرستا اكبر معاقل الارهابيين!

السبت, 10 آذار 2018 الساعة 17:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يقسم الغوطة ل 3 اقسام ويعزل دوما وحرستا اكبر معاقل الارهابيين!

جهينة نيوز

قسم الجيش السوري وحلفاؤه الغوطة الشرقية الى ثلاثة اقسام وقاموا بعزل مدينتَي دوما وحرستا بعد معارك مع الجماعات الارهابية فيها.

وقالت قناة العالم إنه تم تقسيم الغوطة الى ثلاثةِ اجزاءٍ وهي دوما ومحيطُها شمالاً، وحرستا غرباً، وباقي المدنِ والبلداتِ التي تمتدُ من الوسَطِ إلى الجنوب.

واعترف "المرصد المعارض"أن عملية العزل جاءت بعد تحرير الجيش وحلفائِه للطريق الذي يربط دوما بحرستا غربا وتحريرِ مدينة مسرابا جنوبا.

وتُواصل قوات الجيشِ وحلفائِه تقدمَها في عمقِ الغوطة باتجاه بلدتَيْ سقا وافتريس، فيما اخَذ الارهابيون بالانكفاء الى الاحياءِ السكنية بعد تحرير الجيش وحلفائِه المزارع.


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