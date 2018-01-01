استشهاد 222 مدنيا على الأقل منذ بدء العدوان التركي على عفرين

جهينة نيوز

صعدت القوات التركية عدوانها خلال الساعات القليلة الماضية على القرى والبلدات التابعة لمركز مدينة عفرين ما تسبب باستشهاد مدني وجرح آخر إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية بقريتي المستوردة وترميشا.

وبعد استشهاد المدني اليوم ارتفع عدد الشهداء المدنيين نتيجة العدوان التركي المتواصل منذ 50 يوما على عفرين إلى 222 على الأقل أغلبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى جرح نحو 700 مدني آخر ناهيك عن وجود العديد من الجثث تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليها بسبب القصف العنيف.

وتسبب العدوان اليوم بتهجير وتشريد المزيد من العائلات التي فرت من منازلها باتجاه مركز مدينة عفرين التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالسكان وسط نقص حاد في المواد الغذائية والإغاثية للمقيمين فيها، حيث قصف بالمدفعية الثقيلة العديد من مراكز القرى والبلدات في ناحية المعبطلي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المنازل.

وتتعمد قوات نظام أردوغان استهداف الطريق الوحيد الذي يربط بين حلب وعفرين بغية منع وصول أي مواد غذائية وإغاثية إلى المدينة مع الإشارة إلى أنها قصفت في ال 22 من الشهر الماضي قافلة محملة بمواد غذائية ووقود ومحروقات قرب معبر الزيارة قبل وصولها إلى منطقة عفرين.

سانا