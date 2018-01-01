تعرف على أول فنان لبناني يحيي حفلا في السعودية!؟

جهينة نيوز

قال المطرب وائل جسار إن هيئة الترفيه السعودية اختارته ليكون أول فنان لبناني يحيي حفلا غنائيا في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحفل سيقام في 6 أبريل/ نيسان المقبل، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وكتب جسار عبر حسابه على "فيسبوك" يقول "سعيد جدا أن أعلن حضوري كأول فنان لبناني في المملكة العربيه السعودية، وأتشوق لهذا الحفل الكبير مع الشعب السعودي الشقيق".

كما أرسل وائل جسار رسالة للسعوديين عبر "فيسبوك"، قائلا "لشعب السعودية العزيز كثيرا على قلبي، شكرا جزيلا لرسائلكم وترحيبكم الكبير، فخور جدا وسعادتي كبيرة بتحقيق أحد أحلامي بالغناء للجمهور السعودي الذواق على خشبة مسرح في السعودية وتحديدا في جدة (المدينة الاقتصادية)".

وتابع "الفن السعودي يبقى من أبرز الفنون في الوطن العربي، ويكفي أن أقول إن عمالقة الفن العربي هم من أبناء هذه الأرض الطاهرة (محمد عبده وطلاح مداح وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وغيرهم)".

وأردف "السعودية اليوم هي قلب العالم الإسلامي والعربي، وعاصمة للسياسة والثقافة والفن.. ألتقيكم قريبا من بلدي الثاني ومع الجمهور السعودي الأقرب لقلبي في ليلة موسيقية استثنائيه بإذن الله".

وشهدت السعودية خلال الشهور الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية بلقيس والموسيقار العالمي ياني، وحفل "راب" للمطرب نيللي، وذلك وفقا لرؤية 2030 والتي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.