مادورو: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ألعوبة بيد أمريكا

جهينة نيوز

انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ممارسات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصفا إياه بأنه “ألعوبة” في يد الولايات المتحدة.

وقال مادورو في تصريح نقلته رويترز أمس إن “المفوض السامي قطعة شطرنج تحركها الخارجية الأمريكية ومدسوس مثل ورم في نظام حقوق الإنسان”.

وحذر مادورو من تقارير مفوض الأمم المتحدة التي تندرج في سياق المؤامرة اليمينية لتدمير استقرار فنزويلا معتبرا أنه “شخص فقد كل مصداقية بما لا يمكنه من الادلاء برأيه عن بلدنا”.

وكان مفوض الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اطلق اتهامات ضد فنزويلا متحدثا عما وصفه “تآكل المؤسسات الديمقراطية فيها”.