خريطة توضح المسافة المتبقية للالتقاء القوات في حرستا

السبت, 10 آذار 2018 الساعة 11:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

خريطة توضح المسافة المتبقية للالتقاء القوات في حرستا

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