الجيش السوري يستهدف داعش في محيط التنف و تعزيزات الى القريتين

السبت, 10 آذار 2018 الساعة 11:27 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش السوري يستهدف داعش في محيط التنف و تعزيزات الى القريتين

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية ان القوات السورية رصدت مجموعه لداعش في المنطقة التي تقع ضمن الـ 55 كلم التي يحميها الاحتلال الامريكي لتحركات داعش و قامت بإستهدافها بالأسلحة المناسبة.

و أفادت تقارير عن وصول تعزيزات عسكرية الى القريتين و إنشاء قاعدة عسكرية في بير عطشان و ذلك بعد إشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي و ذلك على اثر محاولات الارهابيين تهريب السلاح و المسلحين من التنف باتجاه القلمون الشرقي و الغوطة الشرقية.

و يذكر أن الاجهزة الامنية السورية تمكنت قبل يومين من القبض على شاحنتي أسلحة بينها صواريخ امريكية كانت متجهة الى ارهابيي الغوطة الشرقية وضمنها اسلحة امريكية.


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