موناكو يعزز وصافته بالفوز على ستراسبورغ بالدوري الفرنسي لكرة القدم

جهينة نيوز

عزز موناكو موقعه في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-1 على ستراسبورجغ في المرحلة التاسعة والعشرين من الموسم.

وأحرز ستيفان يوفيتيتش وروني لوبيز وفابينيو ثلاثية الفريق الزائر بينما جاء هدف ستراسبورج الوحيد بواسطة ستيفان باوكين.

ورفع موناكو رصيده إلى 63 نقطة من 29 مباراة ويتفوق بفارق سبع نقاط عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثالث والذي تتبقى له مباراة بينما يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة ولديه 74 نقطة.

وبهزيمة ستراسبورغ أصبح في المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وضع يوفيتيتش فريق الإمارة في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية من ضربة رأس ثم تعادل أصحاب الضيافة عبر باوكين بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 19. لكن موناكو كان أكثر قوة فتقدم بعد دقيقتين فقط عبر لوبيز مستغلا تمريرة جيدة من كيتا بالدي. وعاد بالدي ليصنع الهدف الثالث لفابينيو غير المراقب قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.