رسالة قوية من الشيخة "موزة" الى "دول المقاطعة"!؟

جهينة نيوز

أكدت الشيخة موزة بنت ناصر، أن دولة قطر أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى، قائلة: "الأزمة الخليجية جعلت قطر أقوى وجعلتنا نتساءل من نحن".

وقالت الشيخة موزا، في حوار مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، خلال زيارتها إلى فرنسا، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ازدادت شعبيته بعد الحصار"، مضيفة أن "دول الحصار حاولت التفريق بين الشعوب الخليجية ولكنهم لم ينجحوا وأنه حتى لو فرضوا علينا حصارا فلن يستطيعوا محو جيناتنا".

وردا على سؤال "باري ماتش" بخصوص فرض حصار على قطر واتهامها بدعم الإرهاب، قالت والدة أميرة قطر إنها "تهم واهية، ومجرد ترديد شائعات ونشر أكاذيب، وهذا يكفي".

وعن السعودية، قالت: "لدينا تاريخ طويل مع السعودية، هناك علاقات مصاهرة بيننا.. ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود، ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات". وشددت أنه "لا يمكن إنهاء هذه العلاقات بين عشية وضحاها، حتى لو فرضوا حصارا".

وصرحت "في يوم ما ستتضح الحقيقة.. لدينا تاريخ طويل مع السعودية، هناك علاقات مصاهرة بيننا.. ومنطقتنا تعيش في شكل قبائل حتى إنه في وقت ما لم يكن بيننا حتى حدود ويعيش أفراد من عائلاتنا في السعودية والبحرين والإمارات".

وبحسب الشيحة موزة المسند، فإن الكثير من مواطني دول المقاطعة، يرفضون إجراءات حكومات بلادهم ضد الدوحة. وقالت إنه بحسب إحصائية أجراها معهد بجامعة قطر، تبين "أن 78% من القطريين، يشعرون أن روابطهم العائلية قد تأثرت بهذا الحصار، والأرقام متطابقة تقريبا بالنسبة للإماراتيين".