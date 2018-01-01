مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جهينة نيوز:

قال مسؤول فى قوات الحماية المدنية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسلحا احتجز ثلاث رهائن داخل منزل، بولاية كاليفورنيا.

فيما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الرهائن هم من المحاربين القدامى ومازال العملية جارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيت قدامى المحاربين تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيها إن قوات إنفاذ القانون حلت بالمكان في أعقاب تقارير عن إطلاق النار.

وأكدت في التدوينة أن سلامة السكان والعمال هي أهم الأولويات.

وبينت أنها قامت بتنشيط بروتوكول الاستجابة للطوارئ الخاص، مضيفة أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية.

جدير بالذكر أن بيت قدامى المحاربين في كاليفورنيا يقطنه قرابة 1000 شخص ممن شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، وفيتنام وأفغانستان والعراق

المصدر وكالات