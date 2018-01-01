لحظة القضاء على عدد من المسلحين في مزارع جسرين وتوجيهات القادة داخل إحدى غرف العمليات بالغوطة الشرقية

الجمعة, 9 آذار 2018 الساعة 22:37 | شؤون محلية, أخبار محلية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا