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لحظة القضاء على عدد من المسلحين في مزارع جسرين وتوجيهات القادة داخل إحدى غرف العمليات بالغوطة الشرقية
الجمعة, 9 آذار 2018 الساعة 22:37 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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