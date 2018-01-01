ازدياد حالات القتل و الانتحار في غزة ؟!

الجمعة, 9 آذار 2018 الساعة 21:10 | مجتمع, حوادث

ازدياد حالات القتل و الانتحار في غزة ؟!

جهينة نيوز

سنوات طويلة و قطاع غزة تحت حصار وحشي و ظالم لم تتأثر به أنظمة أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و النظم العربية المشغولين بمحاولة إنقاذ ارهابيي جبهة النصرة في الغوطة الشرقية هذه الايام, و الحصار على غزة تسبب خلال السنوات الماضية بويلات للشعب الفلسطيني و مع تزايد البطالة و الفقر و الضخ الاعلامي و محاولات العدو ترويج المخدرات في هذا القطاع ازدادت الجريمة و حالات الانتحار حيث سجل خلال يوم ونصف 9 حالات قتل وانتحار

و هذه الحالات منذ صباح يوم أمس كما وردت في مواقع فلسطينية:

- فتاة تشنق نفسها على سطح منزلها في مخيم جباليا شمال غزة.

- طفل يشنق نفسه في حي التفاح شرق غزة

- العثور على المواطن عدنان مصلح مقتولا في شقة سكنية بمنطقة الصحابة.

- وصول جثة المواطن (ع د) الى مجمع الشفاء والشرطة تباشر التحقيق في الموضوع.

- وفاةالمواطن اسلام الشيخ عيد اثر ماس كهربائي برفح.

- شاب من الحي السعودي برفح يحاول الانتحار بطعن نفسه بسكين.

- اصابتان جراء انفجار طلق ناري اثناء العبث فيه في مخيم الشاطئ.

- في خانيونس بسبب شيكل صاحب موقف سيارات يضرب سائق أجرة بقلم في عينه ففقعها ..

- العثور علي طفل رضيع ملقي في الشارع بحي الشجاعية ….


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا