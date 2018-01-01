ازدياد حالات القتل و الانتحار في غزة ؟!

جهينة نيوز

سنوات طويلة و قطاع غزة تحت حصار وحشي و ظالم لم تتأثر به أنظمة أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و النظم العربية المشغولين بمحاولة إنقاذ ارهابيي جبهة النصرة في الغوطة الشرقية هذه الايام, و الحصار على غزة تسبب خلال السنوات الماضية بويلات للشعب الفلسطيني و مع تزايد البطالة و الفقر و الضخ الاعلامي و محاولات العدو ترويج المخدرات في هذا القطاع ازدادت الجريمة و حالات الانتحار حيث سجل خلال يوم ونصف 9 حالات قتل وانتحار

و هذه الحالات منذ صباح يوم أمس كما وردت في مواقع فلسطينية:

- فتاة تشنق نفسها على سطح منزلها في مخيم جباليا شمال غزة.

- طفل يشنق نفسه في حي التفاح شرق غزة

- العثور على المواطن عدنان مصلح مقتولا في شقة سكنية بمنطقة الصحابة.

- وصول جثة المواطن (ع د) الى مجمع الشفاء والشرطة تباشر التحقيق في الموضوع.

- وفاةالمواطن اسلام الشيخ عيد اثر ماس كهربائي برفح.

- شاب من الحي السعودي برفح يحاول الانتحار بطعن نفسه بسكين.

- اصابتان جراء انفجار طلق ناري اثناء العبث فيه في مخيم الشاطئ.

- في خانيونس بسبب شيكل صاحب موقف سيارات يضرب سائق أجرة بقلم في عينه ففقعها ..

- العثور علي طفل رضيع ملقي في الشارع بحي الشجاعية ….