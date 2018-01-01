رئيس الوفد البرلماني الالماني يدعو السياسيين الألمان والأوروبيين لزيارة سورية

جهينة نيوز

أكد رئيس الوفد البرلماني الألماني الدكتور كريستيان بليكس ضرورة فتح قنوات حوار بين سورية وألمانيا وصولا إلى تفاهم مشترك داعيا “السياسيين الألمان والأوروبيين لزيارة سورية ليعلموا بأنفسهم حقيقة الوضع فيها لا أن يعتمدوا على التقارير الاعلامية فحسب”.

وفي تصريح صحفي اليوم في ختام زيارته لسورية التي استمرت خمسة أيام رأى الدكتور بليكس أن الزيارة شكلت فرصة ليحصل أعضاء الوفد على معلومات حول جميع القضايا التي كانت تشغل بالهم عن حقيقة ما يحصل في سورية واصفا الترحيب وكرم الضيافة الذي تلقاه في سورية بأنه “فاق التوقعات”.

وبين بليكس أن الوفد اطلع على الأوضاع في مشافي سورية حيث زار مشفيين من بينها مشفى حلب الجامعي مشيرا إلى أن الوفد التقى 16 رجلا من رجال الدين يمثلون مختلف أطياف الشعب السوري.

وردا على سؤال حول وجود جهود لرفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري قال بليكس: إن “الخطوة الأولى يجب أن تكون نقل الصورة الحقيقية إلى الشعب الألماني ومن بعدها يمكن أن تأتي خطوات أخرى بهذا الخصوص”.

المصدر: سانا