أردوغان يؤكد حصار تركيا لعفرين و القوات الكردية تنفي ؟!

جهينة نيوز:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن مدينة عفرين السورية أصبحت تحت الحصار التركي.

وأشار أردوغان إلى أن قوات بلاده يمكن أن تدخل إلى مركز المدينة في أي لحظة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

​كما ذكر أردوغان أن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم حتى الآن وصل إلى 3171 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون في عفرين"، مشيرا إلى أن أكثر من 815 كيلو مترا مربعا باتت منطقة آمنة.

من جهتها نفت وحدات "حماية الشعب الكردية" في وقت لاحق ما قاله أردوغان حول حصار القوات التركية لمدينة عفرين .

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب "قوات الجيش التركي… تبعد عنها ما بين 10 و15 كيلومترا". بحسب وكالة رويترز.

المصدر وكالات