مجلس الدوما يعلق على تصريح البنتاغون حول تدمير روسيا

جهينة نيوز

تعليقا على تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتين أن الغواصات الأمريكية قادرة على تدمير روسيا، قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما، يوري شفيتكين، إنه "لن تقوم روسيا على مهاجمة أحد، لكن قواتها المسلحة قادرة على صد أي عدوان".

وأشار شفيتكين في مقابلة مع "آر تي" إلى أن التهديدات المختلفة اليوم تأتي أولا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية هو دفاعي بشكل أساسي، مضيفا "وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة تعزيز الدفاع عن بلدنا".وفقا لما اوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لعضو البرلمان، فإن الولايات المتحدة ترغب في إظهار قدرات الأسلحة الموجودة لديها، مضيفا "هذا هراء، فأحدث أنواع الأسلحة الروسية الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، يمكنها صد أي عدوان خارجي".

وتابع شفيتكين "نحن لا نريد أية حرب، ولا نسعى إليها، ونحن نصارع من أجل السلام… ونعرض مرة أخرى الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا الأمنية".