نيمار يتوسل من أجل العودة إلى برشلونة !

جهينة نيوز:

أبدى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان رغبة كبيرة بالعودة إلى برشلونة لشعوره بالندم على رحيله عن الفريق في الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو في تقرير أن نيمار أبلغ زملاءه في برشلونة الذين ما زال على تواصل معهم بأنه كان عنيداً عندما قرر الرحيل عن الفريق، ويأمل بإيجاد طريقة تمكنه من العودة للكامب نو.

وأضاف التقرير أن المهاجم البرازيلي قدم حجج واهية لزملائه وبعض المسؤولين المهمين في النادي بأنه كان مخطئاً عندما فكر بالخروج من ظل ليونيل ميسي، كذلك كان مخطئاً عندما ظن أن القوة الاقتصادية لسان جيرمان ستجعله يتطور كلاعب.

وبحسب الصحيفة الكاتالونية، فإن نيمار تفاجأ بالوضع في باريس سان جيرمان ولم يكن يتوقع أن الأمور ستسير على هذا النحو من حيث المشاحنات في غرفة خلع الملابس، كما أنه يشعر بالحنين لزملائه السابقين في البرسا.

وأكدت موندو ديبورتيفو على أن نيمار يتواصل مع بعض المسؤولين في النادي لمحاولة العودة للفريق، لكن ليس في الصيف القادم وإنما في صيف 2019، وقد اتخذ هذا القرار قبل تعرضه لإصابة وإقصاء فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لا يفكر برشلونة بالاستجابة لطلب نيمار، فهناك اعتقاد في النادي بأنه رحل عن الفريق لكي ينتقل إلى ريال مدريد مستقبلاً.