"جبهة النصرة" تقصف سيارات تقل مدنيين قبل وصولها إلى الممر الإنساني جسرين- المليحة

جهينة نيوز:

قصف إرهابيو "جبهة النصرة"،اليوم، بالأسلحة الرشاشة والقذائف سيارات تقل مدنيين قبل وصولها إلى الممر الإنساني جسرين- المليحة الذي حددته الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة لإخراج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة سانا أن المجموعات الإرهابية استهدفت سيارات كانت تقل عددا من أهالي الغوطة الشرقية قبل وصولها إلى الممر الذي تم تحديده أمس ومنعتهم من الخروج.

ولفتت سانا نقلا مصادر أهلية من داخل الغوطة، إلى أن الإرهابيين عمدوا إلى اختطاف خالد الصالح وخالد الأحمد وهما من وجهاء الغوطة الذين يتعاونون مع الأهالي والوجهاء لإخراج المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية.

وقالت المصادر أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام على طريق جسرين – جسر الغيضة لمنع الأهالي من الاقتراب من الممر الإنساني وإبقائهم رهائن لديها لاتخاذهم دروعا بشرية.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية أمس 3 سيارات كانت تقل مدنيين من الغوطة وهي تسير على طريق جسرين المليحة باتجاه الممر الإنساني ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

الجدير بالذكر أن الحكومة السورية حددت ممر جسرين وهو الثاني من نوعه بعد ممر مخيم الوافدين الذي تم تحديده قبل 11 يوما خروج المدنيين من الغوطة الشرقية.