قافلة مساعدات جديدة تدخل إلى الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن قافلة مساعدات مكونة من 25 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية وصلت إلى الغوطة الشرقية اليوم.

وبين زولوتوخين : "بحسب معلوماتنا، وصلت القافلة إلى المكان المحدد وبدأت عملية تفريغ الشحنة"، مضيفا أنه من المتوقع خروج عدد من سكان الغوطة خلال خرج القافلة.

وتابع زولوتوخين: "نحن أيضا نتوقع خروج بعض عشرات من المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم عبر الممر الإنساني..".

وكانت المنظمات الإنسانية الدولية قد اتخذ قرارا يوم أمس حول تأجيل إرسال القافلة الإنسانية الى الغوطة الشرقية، بعد أن كان من المخطط القيام بذلك يوم أمس الخميس، بسبب استمرار القصف.