مشاهد من معارك تحرير الغوطة الشرقية وصولا للسيطرة الكاملة على بيت سوى

الجمعة, 9 آذار 2018 الساعة 12:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد من معارك تحرير الغوطة الشرقية وصولا للسيطرة الكاملة على بيت سوى


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