الجيش السوري يواصل تقدمه في الغوطة ويحرر «بيت سوى»

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري يواصل تقدمه في الغوطة الشرقية، وأنه تمكن من استعادة السيطرة على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الجيش تتقدم على عدة محاور أهم هذه المحاور، هو الممتد على بيت سوى ومسرابا، وصولا إلى المشارف الجنوبية لمدينة مديرة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قافلة مكونة من 13 شاحنة تابعة للصليب الأحمر تنتظر خارج الغوطة الشرقية في دمشق استعدادا للدخول لتسليم المساعدات.

وقالت منظمة الصليب الأحمر إن مؤشرات إيجابية عن احتمال دخول قافلة مساعدات أكبر إلى الغوطة الشرقية الأسبوع المقبل.

وقد حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما في منطقة حوش قبيبات خلال عمليتها العسكرية ضد أوكار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونفذت وحدات الجيش خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة ترافقت مع رمايات نارية مكثفة ضد تحصينات التنظيمات الارهابية في حوش قبيبات كبدت خلالها التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وحققت خلالها تقدما ملحوظا على حساب التنظيمات الإرهابية.

وكانت وحدات الجيش سيطرت أمس على معمل اللبن الذي حولته التنظيمات الارهابية الى مقر قيادة لما يسمى “كتيبة أحرار البادية” وقامت بمصادرة جميع الوثائق والمستندات التي تضمنها المقر كما أحبطت محاولة تسلل للتنظيمات الارهابية على عدد من نقاط الجيش الموجودة في بلدة المحمدية وقامت بتطويق هجماتهم وافشال الهجوم وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.