قوات النظام التركي تقصف المدنيين في ريف الحسكة

جهينة نيوز:

استهدفت قوات النظام التركي مساء أمس بقذيفة حيا سكنيا في مدينة رأس العين القريبة من الحدود السورية التركية في أقصى شمال شرق الحسكة.

وبحسب وكالة سانا سقطت قذيفة هاون مصدرها قوات النظام التركي على حي المحطة بمدينة رأس العين ما تسبب بإصابة مدنيين بجروح هم فتاتان وطفل ووقوع أضرار مادية في الحي.

ويأتي اعتداء قوات النظام التركي على مدينة رأس العين في سياق استهدافها المتواصل للسيادة السورية حيث حول نظام أردوغان خلال السنوات الماضية الحدود المشتركة إلى معابر لتهريب المرتزقة الإرهابيين وهو يشن منذ الـ 20 من كانون الثاني الماضي عدوانا همجيا على منطقة عفرين تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين وإلحاق دمار كبير بالمنازل والبنى التحتية والمناطق الأثرية.