مجلس الشيوخ الأمريكي يمنع أحد أعضائه من معانقة زملائه وزميلاته

جهينة نيوز:

أوصت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، سيناتور كاليفورنيا بوب هيرتزبيرغ، بالامتناع عن احتضان زميلاته، بعد إجرائها تحقيقا في شكاوى 3 نساء في الهيئة التشريعية تعرضن لعناقه واحتضانه على غرة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نص التوصية التي أصدرتها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية باللوائح والنظام الداخلي والشؤون الإدارية في ولاية كاليفورنيا، للسيناتور هيرتزبيرغ وفيها: "لقد تلقيت الآن تحذيرا بأن سلوكك غير مرحب به"، وأكدت الصحيفة أن السيناتور المحترم تلقى توبيخًا من اللجنة على مسارعته لعناق واحتضان زميلاته المشرعات كلما التقى بهن حتى ولو صادفهن أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وبدأ مجلس الشيوخ تحقيقا داخليا في سلوك هذا المشرّع، بعد أن شكت ثلاث مشرعات حاليات وسابقات للهيئة التشريعية المحلية، من أن أخذهن بالأحضان من قبله دون طلبهن لم يكن في محله. ووجد ممثلو اللجنة التي أجرت التحقيق أنه في بعض الأحيان قد يشعر الناس بعدم الارتياح بسبب سلوك هيرتزبيرغ، مع أنه في "الغالبية العظمى" من الحالات، لم ينظر من سارع السيناتور لاحتضانه فور لقائه، نظرة سلبية لعناق عضو مجلس الشيوخ الذي يبدو أنه يهوى العناق من أجل الاحتضان وليس أكثر، إذ أن المحققين استنتجوا بالإضافة إلى ذلك، أن تصرفات المشرع لم تكن "ذات طبيعة جنسية" بل عفوية تماما.

وأثناء التحقيق، أصبح معروفًا أيضًا أن مجلس الشيوخ المحلي، كان قد حذر من قبل السيناتور هيرتزبيرغ من أن معانقته وملامسته الآخرين "تسبب الخوف" لهم.

ويشير تقرير اللجنة، إلى أن المشرّع أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، لكنه "لم يستطع أن يفهم لماذا يعتقد بعض الناس أن أخذه لهم بالأحضان يمكن أن يكون غير مريح حقا".

واعتذر السيناتور هيرتزبيرغ، الذي حصل على لقب المعانق أي (Huggy Bear) بالإنجليزية عن سلوكه، لأولئك الذين شعروا بعدم الارتياح من احتضانه لهم، وقال إنه يتفق مع استنتاجات اللجنة بضرورة الإقلاع عن ذلك.