هكذا سخر ملك البحرين من قطر!

جهينة نيوز:

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، "لكن عليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف بدلا أن يرتبطوا بأوامر من الخارج".

وطالب آل خليفة، خلال حوار أجرته معه صحيفة "الأهرام" المصرية، قطر بتنفيذ المطالب وتغيير سياستها، التي ليس لها ارتباط بالخليج والأمة العربية، مشيرا إلى أن منظور التعاون الخليجي ما زال مثاليا، وخروج قطر عن السرب لن يؤثر على الخليج، لأنها ستعود في النهاية إلى رشدها.

وقال الملك البحريني إن قطر لا تزيد على شارع في مصر، "فالشيخ زايد رحمة الله وصفها بأنها بمثابة فندق في مصر"، وأضاف: "مع ذلك أؤكد أن شعب قطر أهلنا ونعرفهم جيدا، لكن لديهم شخصان أو ثلاثة يستقوون بالخارج".

كما شدد على أنه من المستحيل خروج قطر من السرب الخليجي، "فمهما اتخذنا من قرارات رادعة إلا أنها لن تصل إلى هذا المستوى، فالكلام الإعلامي في هذا الشأن أكبر بكثير من الواقع، فقطر عندما تتحدى مصر لا يمكنها الاستمرار في ذلك".