مهرجان دولي باسم محمد صبحي في شرم الشيخ

جهينة نيوز:

قال منظمو مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إن الدورة الثالثة التي تنطلق شهر نيسان المقبل ستحمل اسم الممثل والمخرج المصري محمد صبحي.

وإضافة إلى تكريمه في حفل الافتتاح في أول نيسان، يصدر المهرجان كتابا خاصا عن صبحي (70 عاما) كما يخصص ندوة للتحدث عن مشواره الفني وأعماله المسرحية.

وقال صبحي في مؤتمر صحفي أمس الخميس بالقاهرة لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة "سعيد لأسباب كثيرة جدا، أولا لأن المهرجان اختارني لتكون هذه الدورة باسمي، وسعيد لأن جميع القائمين على المهرجان من الشباب وهو شيء مفرح".

وأضاف "اطلعت على كل تفاصيل المهرجان، وكونه مهرجانا دوليا فهذا يجعل فائدته أكبر... نتحدث مع أنفسنا ونشاهد أنفسنا لكن مهم جدا التفاعل مع الآخر".

ويتنافس على جوائز المهرجان 24 عرضا مسرحيا منها 10 عروض بالمسابقة الرئيسية وستة عروض في مسابقة المونودراما وثمانية عروض في مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي قالت الممثلة وفاء الحكيم مديرة المهرجان "اليوم ونحن نستعد لإطلاق الدورة الثالثة من المهرجان نقولها وبقلب مطمئن... لقد حدد المهرجان مكانه على خريطة المهرجانات النوعية، تلك المهرجانات التي تختص بالشباب وتديرها مجموعة طموحة منهم".

وأضافت "لقد استقبل المهرجان هذا العام ما يزيد عن 500 عرض مسرحي، وهذا يؤكد كلامنا، وما زلنا نتقدم بالخطى لكي نصل إلى الأفضل"